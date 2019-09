Hanoi (VNA) - Amata VN, une filiale d’Amata Corporation, étudie la possibilité de créer un quatrième parc industriel dans la province centrale de Quang Tri, au Vietnam.

Un coin du parc industriel d’Amata à Bien Hoa, province de Dong Nai. Photo: VNA

Selon le Bangkok Post, le Vietnam est devenu une destination de choix pour les investissements en Asie du Sud-Est, avec le promoteur immobilier industriel thaïlandais Amata VN, un acteur étranger majeur dans le pays.Fondé en 1994, Amata VN a été le premier promoteur immobilier industriel étranger au Vietnam et y développe trois parcs industriels: Amata City Bien Hoa, Amata City Long Thanh et Amata City Ha Long.La présidente et cheffe de la direction d’Amata VN, Somhatai Panichewa, a déclaré que la société s’associe à des sociétés japonaises et singapouriennes pour mener une étude de faisabilité à la demande du gouvernement vietnamien, qui demande aux entreprises étrangères d’élargir leur activité et de générer de nouveaux flux d’investissements dans la région centrale, en particulier à Quang Tri, afin de relier les régions septentrionales et méridionales.Amata VN projette une nouvelle zone industrielle basée sur un concept de ville, une combinaison de zones de fabrication, commerciales et résidentielles.Le projet consistera en une zone industrielle verte conforme à la politique de développement industriel respectueuse de l’environnement du gouvernement vietnamien.Amata VN augmentera son budget de développement pour les zones industrielles au Vietnam pour 2020 de 3 milliards de bahts (98,43 millions de dollars) alloués pour 2019.La société prévoit de développer des parcs solaires et éoliens au Vietnam afin de soutenir la production d’électricité pour les clients des trois parcs industriels. – VNA