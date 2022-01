Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Alibaba.com commente les tendances du marché mondial et prédit les produits d'exportation potentiels pour les petites et moyennes entreprises vietnamiennes dans le rapport "Aperçu de la transformation numérique B2B du Vietnam 2022".

Le rapport identifie les domaines qui ont connu une forte croissance pendant et après la pandémie de COVID-19. Il s’agit des secteurs de l'énergie ; de l’industrie métallurgique et minérale, du matériel de bureau et des produits pharmaceutiques.



À travers l'enquête, Alibaba.com a souligné trois secteurs potentiels pour que les petites et moyennes entreprises vietnamiennes saisissent l'opportunité pour développer leurs activités sur cette plate-forme.

Le premier secteur est l'agriculture, avec les trois groupes de produits comme l'huile de cuisson, les noix et les graines, les graines et les tubercules.

Le deuxième est la beauté et les soins personnels. Alibaba.com répertorie également trois groupes de produits les plus vendus tels que extensions de cheveux et perruques, produits et outils de soin de la peau, produits et outils de maquillage.



La troisième place est revenue à la maison et au jardin. Selon Alibaba.com, les produits les plus vendus dans cette catégorie sont les ustensiles de table à manger et de cuisine, les produits pour animaux, outils de jardin. -VNA