Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung (droite) et l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, To Anh Dung, a présidé le 26 mars une cérémonie d'échange de notes confirmant la date d'entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

L'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni a été officiellement signé à Londres le 29 décembre 2020 et sera appliqué temporairement à partir du 1er janvier 2021.

Il s'agit du troisième accord de libre-échange de «nouvelle génération» que le Vietnam a signé et mis en œuvre, contribuant à maintenir et à renforcer le cadre de coopération économique et commerciale avec le Royaume-Uni, - l'un des partenaires majeurs et importants du Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung et l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, ont reconnu et hautement apprécié les efforts des agences, ministères et secteurs des deux pays pour promouvoir l'achèvement rapide des procédures d'approbation de cet accord.



Cet accord aidera le Vietnam à maintenir des conditions commerciales privilégiées et des avantages économiques grâce aux engagements sur l’ouverture du marché, déjà mentionnés dans l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne.

Le commerce des services continue d'être maintenu. Les deux parties disposent des conditions pour promouvoir la coopération dans les services financiers, bancaires et l’e-commerce. L’accord promeut également la protection des droits de propriété intellectuelle, la protection des indications géographiques, la croissance propre et le développement durable.

En janvier 2021, la valeur totale des exportations entre le Vietnam et le Royaume-Uni a atteint 657,35 millions de dollars, en hausse de 78,57% par rapport à la même période l’année dernière.

Selon la règlementation, l'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date de recevoir la notification finale des parties concernant l'achèvement des procédures judiciaires internes. Ainsi, après l’échange de notes pour confirmer l'achèvement des procédures internes des deux parties, l'accord entrera officiellement en vigueur le 1er mai 2021. -VNA