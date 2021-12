Des travailleurs dans les grandes villes sont gravement impactés par le COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les politiques du bien-être social actuelles ont temporairement aidé les travailleurs à surmonter la période la plus difficile en raison de la pandémie de COVID-19. Mais certains experts estiment que les paquets d'assistance du bien-être social doivent être ajustés pour ne laisser personne de côté, notamment les personnes défavorisées dans la société.

Selon les statistiques du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le pays compte 28,2 millions de personnes impactées par la pandémie de COVID-19 dont 4,7 millions ont perdu l'emploi.

Face aux impacts de la pandémie de COVID-19, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont émis de nombreuses solutions pour assurer le bien-être social. Selon la Résolution 68, les employés qui ont dû prendre un congé sans solde, ou voir les contrats de travail suspendus temporairement, reçoivent une aide allant de 1,855 million à 3,7 millions de dongs par personne. Ceux qui sont licenciés, bénéficient d'un soutien d'un million de dongs.

Selon les statistiques du ministère du Plan, des Invalides et des Affaires sociales, au 8 novembre, 10,4 millions de travailleurs ont reçu des aides d'une valeur totale de 24.629 milliards de dongs en provenance du paquet d'assistance de 30.000 milliards de dongs.

Selon le professeur associé et docteur Pham Hong Chuong, recteur de l'Université nationale d'économie, dans les temps à venir, le gouvernement doit envisager d'augmenter le niveau de soutien aux travailleurs qui perdent leur emploi lorsque la distanciation sociale est prolongée. En outre, il faut continuer de soutenir les ménages pauvres et quasi pauvres et les bénéficiaires de la protection sociale tels que personnes âgées, personnes handicapées et enfants. Notamment, il faut prêter attention au groupe d'enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID-19.

Il a également suggéré de renforcer les soins de santé mentale et la surveillance de la santé physique des employés. -VNA