Hanoi, 11 décmbre (VNA) - À la suite du récent boom du tourisme, le marché de l'aviation du Vietnam a connu une croissance rapide. Durant la période 2017-2040, le Vietnam devrait être le marché de l'aviation ayant connu la croissance la plus rapide au monde en termes du nombre de passagers.

Photo d'illustration : vietnamnet.vn

C’est ce qui ressort d’un récent rapport de l'Airport Council International (ACI) - une organisation à but non lucratif représentant les aéroports du monde.



Ce rapport a indiqué le top 10 des pays ayant enregistré la croissance la plus rapide du nombre de passagers pendant la période 2017-2040, où le Vietnam se classe en tête, devant l'Inde, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Chine, les Philippines, l'Indonésie, la Colombie, le Mexique et la Malaisie.



Les aéroports de Noi Bai (à Hanoi) et Tan Son Nhat (à Hô Chi Minh-Ville) figurent aussi dans la liste des 10 aéroports du monde connaissant la croissance la plus rapide en termes de nombre des passagers.



Il est clair que le marché de l’aviation du Vietnam croît rapidement, influant sur le développement des aéroports et des compagnies aériennes. Cette industrie est devenue un «bon gâteau» qui aiguise l’appétit des investisseurs domestiques et étrangers, a estimé l’ACI. - CPV/VNA