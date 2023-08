Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'exprime lors de la première session plénière de l'AIPA-44, dans l'après-midi du 7 août 2023. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Lors de la réunion de la Commission sociale qui s’est tenue le 8 août dans le cadre de la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) en Indonésie, la délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne a affirmé son soutien à la mobilisation d'actions parlementaires pour promouvoir les emplois verts et les compétences afin de soutenir la transition économique verte.



Commentant le projet de résolution proposé par l'Indonésie, la délégation vietnamienne a réitéré que la croissance verte avait été identifiée comme un élément important du développement durable. Elle a appelé les pays de la région à lancer un ensemble d'indicateurs de mesure de la croissance verte pour chaque pays, s’orientant vers un ensemble d'indicateurs de mesure de la croissance verte de l'ASEAN.



La délégation vietnamienne a également insisté sur la nécessité de promouvoir une production plus propre, d’économiser et augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles, de réduire les émissions... Elle a en outre appelé les pays membres de l'ASEAN à trouver des solutions pour améliorer la productivité du travail et réduire le taux de chômage...



S’agissant d’une résolution sur le traitement des défis de l'emploi auxquels sont confrontés les jeunes chômeurs, la délégation vietnamienne a suggéré qu'une attention particulière soit accordée aux groupes vulnérables à haut risque de chômage.-VNA