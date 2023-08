Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha rencontre la délégation biélorusse conduite par le vice-président de la Chambre des représentants biélorusse Valery Mitskevich. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - À l'occasion de sa participation à la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) à Jakarta, le 8 août, la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam a rencontré les chefs des délégations de certains pays observateurs de l'AIPA.

Le président de la Commission des relations extérieures Vu Hai Ha a rencontré le président de la Commission des relations extérieures et de la coopération interparlementaire du Parlement ukrainien, Oleksandr Mereshko; le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement de Géorgie, Nikoloz Samkharadze; le membre de la Commission des affaires régionales et de la Commission des relations extérieures et interparlementaire de l'Assemblée nationales azerbaïdjanaise Kamran Bayramov; le vice-président de la Chambre des représentants biélorusse, Valery Mitskevich.

Lors de ces rencontres, le président de la Commission des relations extérieures, Vu Hai Ha, a souligné que le Vietnam considérait toujours les relations d'amitié et de coopération avec ces pays comme une priorité, et souhaitait poursuivre la coopération dans tous les domaines pour des bénéfices communs concrets.



Il a proposé aux deux parties de continuer à se soutenir au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, en particulier lors des assemblées interparlementaires internationales telles que l'UIP, l'AIPA. Il a également transmis l'invitation aux Parlements de tous les pays à envoyer des délégations pour participer à la 9ème Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui se tiendra à Hanoï en septembre 2023.

Le président de la Commission des relations extérieures Vu Hai Ha remet un cadeau au président de la le président de la Commission des relations extérieures et de la coopération interparlementaire du Parlement ukrainien, Oleksandr Mereshko. Photo: VNA

La délégation ukrainienne a souligné son désir de renforcer les relations avec le Vietnam et exprimé ses préoccupations concernant les questions de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique et de chaîne d'approvisionnement rompue, qui affectent non seulement l'Ukraine mais aussi d'autres pays. Les deux parties ont partagé l'opinion selon laquelle les conflits doivent être résolus par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international.

La délégation azerbaïdjanaise s'est engagée à soutenir les initiatives du Vietnam dans les forums multilatéraux. Lors de la rencontre, les deux parties ont constaté une reprise positive du commerce bilatéral entre les deux pays après la pandémie de COVID-19. Le Vietnam a proposé aux deux parties de renforcer les activités de promotion du commerce et de l'investissement afin de faciliter l'accès des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs.

Lors de la rencontre avec le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement de Géorgie, Nikoloz Samkharadze, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que les transports, les infrastructures, la transformation numérique, la transition énergétique équitable, la culture et le tourisme. Elles ont également partagé une vision commune sur le principe de résolution des litiges territoriaux sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies, par le biais de mesures de négociation et de dialogue pacifique et de coopération multilatérale.

Quant au vice-président de la Chambre des représentants biélorusse, Valery Mitskevich, il a exprimé son souhait de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et proposé aux deux parties de promouvoir la coopération entre les organes législatifs et les deux Groupes parlementaire d'amitié.

En outre, le vice-président de la Commission des relations extérieures Don Tuan Phong a rencontré Daniel Caspary, chef de la Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

A cette occasion, les deux parties ont convenu de coopérer étroitement afin de partager une voix commune sur les questions d'intérêt mutuel et de résoudre les conflits par des moyens pacifiques et conformes au droit international.



Don Tuan Phong a souligné que l'UE était le principal partenaire commercial du Vietnam, avant de lui proposer de maintenir des échanges réguliers et des rencontres de haut niveau et de mettre en œuvre de manière efficace les mécanismes de coopération dans tous les domaines. -VNA