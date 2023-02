Les participants lors de la conférence. Photo: cand.com.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 22 février à Hanoï une conférence pour mettre en œuvre la décision 1415/QD-TTg du 14 novembre 2022 du Premier ministre concernant le projet "Encourager les entreprises à accéder aux réseaux de distribution étrangers à l'horizon 2030".



L'objectif du projet est d'aider les entreprises vietnamiennes à participer fortement aux chaînes mondiales de production, d'approvisionnement et de distribution, à exporter directement vers les réseaux de distribution étrangers.



Afin de mettre en œuvre efficacement le projet, le ministère de l’Industrie et du Commerce poursuivra ses efforts pour développer un réseau de partenaires stratégiques du projet, en particulier les entreprises du commerce de détail présentes au Vietnam ou intéressées par le déplacement de chaînes d'approvisionnement vers le marché vietnamien, a déclaré son vice-ministre Dô Thang Hai.



En outre, le ministère travaillera en étroite collaboration avec les localités et les associations d’entreprises pour sélectionner des entreprises pour recevoir un soutien du projet. Il proposera des politiques appropriées pour encourager les entreprises vietnamiennes à participer à l'exportation directe, les aider à vendre des marchandises sur des plateformes de commerce électronique transfrontalières, continuer à mobiliser le réseau bancaire pour soutenir les exportateurs avec des solutions financières diversifiées…



Les réseaux de distribution étrangers sont de plus en plus appréciés et considérés comme un canal d'exportation efficace pour valoriser les marques et les produits du Vietnam. -VNA