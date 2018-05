Cérémonie de signature du protocole d'accord sur le projet de modernisation et de développement du système national d'information sur les investissements. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement et l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) ont signé jeudi à Hanoï un protocole d'accord sur le projet de modernisation et de développement du système national d'information sur les investissements pour 2018-2021.

En vertu du document, ce projet représente un investissement de 6,2 millions de dollars dont 5,5 millions financés sous forme d'aide non-remboursable par le gouvernement sud-coréen et 700.000 dollars du fonds de contrepartie du Vietnam. Il vise à améliorer la capacité du ministère du Plan et de l'Investissement dans la collecte, la gestion, l'analyse de la base de données nationale sur l'investissement, tout en fournissant des services publics en ligne aux investisseurs. Il est également considéré comme un outil aidant les localités à octroyer des licences d'investissement et à gérer des projets.

Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Vu Dai Thang, les deux parties se sont engagées à assurer le marche du projet, contribuant à la promotion de l'investissement direct étranger au Vietnam et de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée.

Selon le Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a attiré à ce jour 25.524 projets d'IDE, d'un fonds enregistré de près de 320 milliards de dollars.



La République de Corée compte plus de 6.800 projets cumulant 59 milliards de dollars, se classant premier parmi les 126 pays et territoires investissant au Vietnam. -VNA