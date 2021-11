Hô Chi Minh-Ville, 26 novembre (VNA) - Le comité du Front de la patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville a reçu le 25 novembre 10.000 ampoules de cytoflavine données par la Compagnie des Sciences et Technologies des produits pharmaceutiques Polysan à Saint-Pétersbourg en Russie pour aider au traitement des malades du COVID -19 de la ville.

Lors de la cérémonie de réception. Photo : VNA

Les ampoules, d'une valeur de plus de 1,2 milliard de dongs (plus de 88.000 dollars) seront distribuées dans huit établissements médicaux et hôpitaux municipaux.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, Timur S. Sadykov, consul général de Russie dans la mégapole économique du Sud, a souligné que les activités conjointes contre la pandémie entre le Vietnam et la Russie, notamment les échanges d'expériences et les dons de fournitures médicales et de vaccins, reflétaient le partenariat stratégique intégral des deux pays et l'amitié et la solidarité de leurs peuples.

Photo d'illustration : VNA

Le diplomate a profité de l'occasion pour remercier les autorités municipales d'avoir soutenu les citoyens russes séjournant dans la ville lors de la 4e vague de la pandémie. Il espère que le médicament aidera le secteur médical municipal à traiter les patients.

Exprimant sa gratitude pour le soutien précieux et opportun, la présidente du comité municipal du FPV à Tô Thi Bich Châu a déclaré que l'aide est la preuve du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ainsi que de la bonne relation de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg.

La cytoflavine est utilisée dans le cadre du schéma thérapeutique de la Russie pour les complications cardiovasculaires et cérébrales chez les patients de COVID-19, apportant des résultats positifs jusqu'à présent. - VNA