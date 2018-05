Cérémonie de signature de la convention entre VATM et Japan Radio Co., Ltd. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) et la société japonaise Japan Radio Co., Ltd ont signé le 2 mai une convention sur l’installation d’un système de multilatération à l’aéroport international de Phu Quoc (province de Kien Giang, Sud).

Selon VATM (Vietnam Air Traffic Management Corporation), cette convention porte sur une aide non remboursable de 200 millions de yens. Aux termes de l’accord, Japan Radio Co., Ltd accordera à la VATM des équipements et prendra en charge tous les coûts liés à la fourniture, à l’installation, à l’évaluation et au contrôle d’un système de multilatération à l’aéroport de Phu Quoc.

Dans le cadre de ce programme de coopération de deux ans (2018-2019), la partie japonaise organisera également à Hanoï et Phu Quoc des formations sur le système de multilatération à l’intention de cadres vietnamiens.

La multilatération est une nouvelle technologie qui n’est pas encore appliquée au Vietnam. Sa présence à l’aéroport international de Phu Quoc aidera à améliorer la gestion du trafic aérien, notamment en cas de mauvaises conditions météo.

Le système de multilatération produit par Japan Radio Co., Ltd a été installé à titre expérimental à l’aéroport de Sendai. Le Bureau japonais de l’aviation civile (JCAB – Japan Civil Aviation Bureau) envisage de l’installer dans huit aéroports du pays pour remplacer des systèmes anciens. -VNA