Hanoï, 26 février (VNA) - Plus de 30 consultants et travailleurs sociaux ont commencé un cours de trois jours financé par l'Australie pour améliorer leur travail auprès des femmes et des enfants victimes de violence dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La représentante nationale d'ONU-Femmes au Vietnam. Photo : VNA

Parrainé par le gouvernement australie n, le cours est co-organisé par l’Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU- Femmes ) et le Centre vietnamien pour les femmes et le développement (CWD) dans le cadre d'un projet sur la lutte contre la violence chez les femmes et enfants au milieu du COVID-19.Les participants travaillent actuellement au CWD à Hanoi, Can Tho, ainsi que dans les hôpitaux et les centres sociaux de Ho Chi Minh-Ville et de Da Nang.Au cours de la formation, ils recevront des connaissances et des compétences pour identifier les symptômes de stress et les types de traumatismes psychologiques, ainsi que pratiquer des méthodes de premiers soins et de soins psychologiques.Les statistiques ont montré que, dans le contexte de la pandémie, le taux de violence contre les femmes et les enfants au Vietnam et dans le monde a augmenté de 30 à 300%. - VNA