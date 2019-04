Thua Thien-Huê (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Thua Thien-Huê (Centre) a promulgué la décision sur la mise en œuvre de la 2 phase du projet non remboursable sur le stockage du carbone et la conservation de la biodiversité forestière (Carbi) dans cette localité.

Ce projet financé par le ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire de l'Allemagne, à hauteur de plus de 1,8 million d'euros, est mis en œuvre dans deux districts montagneux de Nam Dong et d'A Luoi, de la province de Thua Thien-Huê entre 2019 et 2024.

Il a pour but de préserver la biodiversité forestière des districts de Nam Dong et d'A Luoi, de soutenir la gestion, la protection et l'élargissement des aires protégées dans la région centrale de Truong Son, de développer la capacité de patrouilles aux points chauds biologiques, d'identifier le commerce de produits illégaux issus des animaux sauvages, de soutenir l'application de la loi forestière, etc.

Auparavant, le ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire a octroyé 2 millions d'euros à la première phase de Carbi. Ce projet a été mis en œuvre entre 2011 et 2014 dans la réserve naturelle de Sao La, la zone élargie du parc national Bach Ma et le couloir vert dans les districts de Nam Dong et d'A Luoi. -VNA