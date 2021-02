Un point de vente de produits agricoles à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Plus de dix tonnes de produits agricoles provenant de la province de Hai Duong, ont été vendues lors d’une campagne lancée le 23 février à Hanoï par la Croix-Rouge vietnamienne pour soutenir des agriculteurs locaux gravement touchés par les procédures de confinement de la province afin de contenir la propagation du coronavirus.

Dans le cadre de la campagne qui se déroule jusqu’à la mi-mars, des antennes de la Croix-Rouge vietnamienne mettent en œuvre des activités d'achat, de coordination et d'organisation des points de vente dans plusieurs localités.

L’antenne de la Croix-Rouge vietnamienne à Hai Duong sélectionne des produits répondants aux normes d'hygiène alimentaire et à ceux en matière de lutte contre le coronavirus, puis les envoient au comité central et à l’antenne à Hanoï pour les répartir dans les points désignés, a déclaré Nguyen Thi Xuan Thu, présidente du comité central de la Croix-Rouge vietnamienne.

Ces trois derniers jours, plus de 20 tonnes de produits agricoles ont été vendues, a-t-elle ajouté.

La Croix-Rouge veut contribuer à promouvoir l'esprit de partage et de solidarité de toute la société pour soutenir les localités confrontées aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et appelle les gens à soutenir activement et à aider les paysans à avoir des revenus pour continuer la production. -VNA