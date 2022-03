Hanoi (VNA) – En cette période post-pandémie, les États-Unis sont un marché prometteur pour les produits vietnamiens, toutefois, les entreprises doivent bien comprendre ce marché pour se créer un avantage concurrentiel à l’exportation.

Photo d'illustration: TCTC

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au cours des deux premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires à l’import-export des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques est estimé à près de 14,2 milliards d’USD. Les États-Unis ont dépassé la Chine pour devenir le plus grand marché d’exportation du Vietnam, avec une valeur de plus de 2,3 milliards d’USD.

Avec sa population de plus de 333 millions de personnes, les États-Unis, en forte phase de reprise post-pandémie, constituent un marché prometteur pour les produits vietnamiens.

Au cours des premiers mois de l’année, les exportations de produits aquatiques vers le marché américain ont certes ralenti mais la valeur a enregistré une croissance.

Les entreprises de produits aquatiques doivent travailler en permanence pour répondre aux besoins de leurs partenaires.

Selon l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam dispose de nombreuses opportunités d’augmenter ses exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers le marché américain. Certes, le Vietnam est considéré comme l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, mais la valeur totale de ses exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ne représente qu’environ 1 à 2 % de la valeur des importations américaines de ces produits.

"Les entreprises vietnamiennes devraient accorder plus d’attention aux facteurs tels que la qualité des produits, la production écologique, les matériaux verts... auxquels les entreprises américaines accordent une grande attention. La transparence sur l’origine des produits est aussi nécessaire, car les consommateurs américains sont soucieux de leur santé", a souligné la directrice de l’USAID Vietnam (Agence américaine pour le développement international au Vietnam) Ann Marie Yastishock. – CPV/VNA