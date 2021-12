Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural élabore un projet de stratégie pour un développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a précisé que la future stratégie devra promouvoir les réalisations déjà obtenues, tout en résolvant les problèmes auxquels son secteur était confronté.

Selon le ministre, pour favoriser le développement durable, il est nécessaire de changer le concept de poursuite d'une production la plus quantitative possible. “Une plus grande production ne signifie pas une croissance plus élevée”, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il est désormais important de privilégier également les facteurs tels que revenus des producteurs, valeur ajoutée...



En outre, la stratégie devra redéfinir les valeurs fondamentales, aborder les nouvelles tendances et viser une croissance inclusive, dont des emplois tout au long de la chaîne de production, a affirmé Le Minh Hoan.



Concernant la mobilisation de moyens et ressources pour la stratégie, le ministre Le Minh Hoan a déclaré qu’il ne fallait pas penser que l'État en prendrait totalement la charge. Le ministre a insisté sur la nécessité d'encourager dles investissements privés dans ce secteur. -VNA