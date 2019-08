Des participant à la 18e réunion des hauts officiels des secteurs agricole et sylvicole de l’ASEAN+3 . Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – La 18e réunion des hauts officiels des secteurs agricole et sylvicole de l’ASEAN et de trois pays partenaires (Chine, Japon, République de Corée) s’est clôturée le 8 août dans la province de Thua Thien-Hue (Centre), après quatre jours de travail.

La réunion a évalué les activités de coopération régionale menées après la 40e conférence des ministres de l’Agriculture et de la Sylviculture de l’ASEAN (AMAF 40).

Les participants ont approuvé un cadre de politiques de l’ASEAN+3 concernant les aliments, l’agriculture et la sylviculture. Ils ont également discuté de la coopération au sein de l’ASEAN+3 en matière de garantie de la sécurité alimentaire, de gestion durable des ressources forestières, d’adaptation au changement climatique, de contrôle des épidémies chez les plantes et les animaux. Les débats ont en outre porté sur les préparatifs pour la 19e réunion des hauts officiels des secteurs agricole et sylvicole de l’ASEAN+3 (AMAF ASEAN+3) qui aura lieu en 2020 au Brunei.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, le Vietnam prend en haute considération le renforcement de la coopération et du partage des expériences dans le secteur agricole et sylvicole, afin de promouvoir la prospérité commune de toute la région.

Le Quoc Doanh a appelé les pays de l'ASEAN+3 à intensifier leur coopération pour améliorer leurs capacités et le transfert des sciences et technologies agricoles.-VNA