Hanoi, 16 juillet (VNA) - La banque de l'Agriculture et du Développement rural (Agribank) vise à maintenir son statut de première banque commerciale du Vietnam dans son orientation commerciale stratégique d'ici à 2025.

Transaction à Agribank. Photo : VNA



Le président du Conseil des membres d'Agribank, Trinh Ngoc Khanh, a déclaré que l'une des tâches importantes de la banque dans un avenir proche serait d'offrir des services reposant sur des plates-formes high-tech telles que QR Pay, Samsung Pay et Autobank.



Agribank a pour stratégie d'apporter des capitaux et des services bancaires à chaque ménage et de travailler avec l'Union des paysans, l'Union des femmes et l'Association des vétérans pour aider les entreprises et les ménages dans leur développement agricole et rural.



Pour la première fois dans sa réglementation sur les prêts, Agribank a établi des règles sur l'octroi de prêts aux clients jusqu'alors considérés "à risque". Il prévoit également d'offrir de nombreux services aux clients, tels que des prêts aux agriculteurs et aux petites entreprises, et des services de vérification financière.



Sur la tendance de la quatrième révolution industrielle, Agribank a développé des services tels que le transfert d'argent ou le paiement par SMS ainsi que l'application Agribank E-Mobile Banking pour effectuer des transactions financières et non financières sur mobile.



Avec un réseau de 2.300 succursales et bureaux de transaction, Agribank offre plus de 200 services bancaires dans les domaines de l'offre de crédit, de la mobilisation de capitaux, du paiement domestique et international et de l'e-banking. Agribank fournit déjà des services de paiement internationaux dans 164 pays sur les cinq continents.

En Asie, elle se concentre sur certains pays et territoires comme la Chine, Singapour, la République de Corée, le Japon, l'Inde, la Thaïlande, Taïwan (Chine)... L'Asie représente 74,35% du chiffre d'affaires de paiement d'import-export via Agribank. La banque compte 412 agences bancaires en Asie.

Pour les autres marchés, l'Amérique représente 19,6% du chiffre d'affaires de paiement international via Agribank, suivie par l'Europe (4,47%), l'Océanie (1,13%), l'Afrique (0,46%).

Actuellement, Agribank possède 40 produits de paiement international de base. Certains services sont très appréciés par les clients tels que la facturation transfrontalière Vietnam-Laos ou Vietnam-Chine, le service de transfert multi-devises, etc. - VNA