Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La Banque de l'agriculture et du développement rural (Agribank) s'est classée 173e dans le classement annuel des 500 marques bancaires les plus valorisées en 2021 publié par Brand Finance (Brand Finance Banking 500).

Agribank est également arrivée en tête des banques commerciales du Vietnam figurant sur la liste.

Jusqu'au 3 décembre 2020, le total des actifs d'Agribank est de près de 1,57 million de milliards de dongs (67,8 milliards de dollars), les ressources en capital dépassaient 1,45 million de milliards de dongs, l'encours total des prêts à l'économie dépassait 1,21 million de milliards de dongs.

Créé en 1996 à Londres, au Royaume-Uni, Brand Finance est le premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde. Brand Finance évalue plus de 5.000 des plus grandes marques mondiales et publie chaque année plus de 100 rapports. -VNA