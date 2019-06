Une ferme de roses à Da Lat. (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Agoda, l'une des plateformes de voyages numériques les plus dynamiques au monde, révèle que la ville côtière centrale de Da Nang est devenue la première destination des voyageurs vietnamiens pendant les vacances estivales.

La ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa, la vieille ville de Hoi An dans la province de Quang Nam, la ville de Da Lat dans la province de Lam Dong, l'île de Phu Quoc dans la province de Kien Giang et la ville de Quy Nhon dans la province de Binh Dinh, figurent également sur la liste.



Les voyageurs vietnamiens préfèrent également les villes de l'Asie du Sud-Est telles que Bangkok en Thaïlande, Singapour et Kuala Lumpur en Malaisie. Paris est la seule ville européenne de la liste.



Le Vietnam est également l'un des sites touristiques préférés des touristes venus de République de Corée, de Thaïlande, du Japon et de Singapour.



Près de 7,3 millions de touristes étrangers ont visité le pays au cours des cinq premiers mois de 2019, en hausse de 8,8% par rapport à la même période l'année dernière.

Les visiteurs d'Asie représentaient 76,8% du total des touristes étrangers au Vietnam, soit une hausse de 9,9% en glissement annuel. -VNA