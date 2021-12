La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, première vice-présidente du Conseil central d'émulation et de récompense, décerne l’Ordre du Travail de troisième classe à la VAVA. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine (VAVA) a organisé le 28 décembre à Hanoï un meeting à l’occasion des 60 ans de la catastrophe de l'agent orange/dioxine au Vietnam.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, première vice-présidente du Conseil central d'émulation et de récompense, a décerné l’Ordre du Travail de troisième classe à la VAVA et à son président, le général de corps d’armée Nguyen Van Rinh.

Lors du meeting. Photo : VNA

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a déclaré apprécier les efforts et la solidarité de la VAVA pour surmonter les difficultés et accomplir les tâches assignées par le Parti et l'État. Elle a demandé aux organes compétents et aux localités d'accorder plus d'attention aux soins et à l'aide aux victimes de l'agent orange, de se coordonner étroitement avec la VAVA afin de lutter avec persistance pour que la justice soit rendue aux victimes.

Selon le président de la VAVA, Nguyen Van Rinh, entre 1961 et 1971, l'armée américaine a déversé 80 millions de litres de défoliants au Vietnam, lesquels contenaient près de 400 kg de dioxine, à près d’un quart de la superficie du Sud du Vietnam, causant des conséquences graves et à long terme pour l'environnement, les écosystèmes et la santé humaine.

Le pays compte plus de 4,8 millions de personnes directement exposées au défoliant, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. La guerre a fini, mais les conséquences de l'agent orange/dioxine et sa douleur sont toujours présentes et durables. Ses séquelles persistent sur de nombreuses générations. -VNA