Pour servir la proclamation du Front de libération nationale du Sud-Vietnam, et répondre à de nouvelles exigences et tâches, l’Agence de presse de la libération a publié le 12 octobre 1960 dans la forêt de Chang Riêc (Tây Ninh) son premier bulletin.

Dans son introduction, l’Agence de presse de la libération a informé les compatriotes et les amis du monde: «L'Agence de presse de la libération est le porte-parole et l’organisation de presse officielle du Front de libération nationale du Sud-Vietnam, dont la tâche est de diffuser les informations et expériences de lutte de son peuple partout, reflétant le prestige croissant du mouvement révolutionnaire et le déclin de la société qui dominait le Sud. -VNA