Réunion avec les ministères, les services et les localités ayant les victimes mortes au Royaume-Uni (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Vendredi midi, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh ont présidé la réunion avec les ministères, les services et les localités ayant les victimes mortes dans un camion porte-conteneurs au Royaume-Uni le 23 octobre dernier, afin de discuter des mesures de protection des citoyens.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a déclaré que le 7 novembre, après une période de coordination active, de contrôle et de comparaison des caractéristiques d'identification personnelle, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces d’exécution de la loi du Royaume-Uni ont informé que les 39 victimes mortes dans le camion porte- conteneurs, découvertes dans le comté d'Essex, au nord-est de Londres, au Royaume-Uni, le 23 octobre dernier, sont vietnamiens et domiciliées à Hai Phong, Hai Duong (Nord), Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Thua Thien – Hue (Centre).

"La réunion vise à demander aux ministères, aux branches, aux localités et aux agences concernées de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les citoyens conformément aux dispositions du droit vietnamien, britannique et international", a souligné le vice-Premier ministre.

Selon le rapport du ministère des Affaires étrangères, sous la direction du Premier ministre, une mission interdisciplinaire dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, To Anh Dung, est venue au Royaume-Uni à partir du 3 novembre pour coordonner ses activités avec le ministère des Affaires étrangères et les organes concernés du Royaume-Uni afin d’accélérer le processus de vérification de l’identité et le règlement des questions concernées. Le 7 novembre, les parties britannique et vietnamien ont simultanément confirmé que 39 victimes de l'incident étaient des citoyens vietnamiens.

Le ministère des Affaires étrangères a activement collaboré avec les comités populaires des localités concernés visant à se renseigner sur les aspirations des familles des victimes après avoir adressé les condoléances à ces familles.

Le 7 novembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé ses sincères condoléances aux familles des 39 victimes retrouvées mortes dans un camion porte-conteneurs au Royaume-Uni.



«C’est la douleur non seulement des familles des victimes, mais également de toute la communauté, de chaque Vietnamien et de tous les peuples du monde», a-t-il écrit dans le message.



Le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Sécurité publique, aux agences et aux localités de travailler en étroite collaboration avec les autorités britanniques pour traiter rapidement les problèmes liés à l'affaire et prendre les mesures de protection du citoyen nécessaires pour que les victimes rentrent chez elles plus tôt.



Il a déclaré que le gouvernement vietnamien condamne fermement les activités de traite des êtres humains et le transport illégal de personnes à l'étranger. Le Vietnam appelle les pays de la région et le monde à continuer de renforcer leur coopération pour prévenir et réprimer ce type de crime, à prévenir des incidents similaires et à mener rapidement une enquête pour sanctionner les auteurs.



Le gouvernement vietnamien apprécie l'étroite coordination des autorités britanniques lors du traitement de l'affaire, a-t-il déclaré. Il a également remercié le peuple britannique, les Vietnamiens résidant au Royaume-Uni et le monde entier pour leur sympathie envers les victimes.



Le chef du gouvernement a également exhorté les comités du Parti de tous les niveaux, les administrations, les organisations de masse et les habitants des localités et du pays à encourager et à aider les familles des victimes à surmonter leur immense chagrin. -VNA