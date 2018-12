Hanoi (VNA) - La brillante performance du milieu de terrain Nguyên Quang Hai (N°19) a aidé l’équipe nationale de football du Vietnam à remporter l’AFF Suzuki Cup 2018 de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF) à Hanoi et fait son entrée dans la liste des dix meilleurs pays de l’Asie sélectionnés par la Confédération asiatique de football (AFC).

Le milieu de terrain Nguyên Quang Hai en pleine action. Photo: VNA

Sur son site web, l’AFC a décrit la star de l’équipe vietnamienne comme un joueur créatif, doté d’un bon sens de l’espace, capable de rendre les passes rares presque impossibles pour les autres. Il a également été salué comme une pépite dans la jeune équipe extraordinaire du Vietnam.Nguyên Quang Hai a été nommé "Joueur le plus utile de l’AFF Suzuki Cup 2018" pour ses contributions importantes à la victoire de l’équipe de football vietnamienne au tournoi, et admiré pour les qualités qu’il a acquises avec la jambe gauche lors des coups francs et des passes.Le milieu de terrain du club Hanoi FC a inscrit cinq buts, contribuant de manière significative à la participation du Vietnam à la finale de la coupe de football asiatique des moins de 23 ans pour la première fois de son histoire au début de cette année.La liste des dix meilleurs joueurs de l’Asie comprend aussi Turki Al Ammar (Arabie saoudite), Hwang In-beom (République de Corée), Mohamad Ali (Irak), Ritsu Doan (Japon), Bassam Hisham (Qatar), Khalfan Mubarak (Émirats arabes unis), Mahmoud Yousef (Palestine), Jaided Supachai (Thaïlande) et Dostonbek Khamdamov (Ouzbékistan).Le Vietnam a remporté le trophée tant convoité de l’AFF Suzuki Cup pour la deuxième fois depuis 2008 en battant la Malaisie 1 à 0 lors du match retour de la finale du tournoi, samedi 15 décembre, au stade national de My Dinh, à Hanoi. – VNA