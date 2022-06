L'aéroport international de Muan . Photo : muan.go.kr

Séoul (VNA) - L'aéroport international de Muan dans la province du Jeollanam du Sud en République de Corée, commencera à réexploiter des vols internationaux, dont ceux vers le Vietnam.

Selon l’administration de l’arrondissement de Muan, les vols vers Da Nang, Nha Trang et Da Lat au Vietnam, Bangkok en Thaïlande et Oulan Bator en Mongolie reprendront en juillet.

Selon un responsable de Muan, bien que les vols charters n'aient pas explosé comme prévu, la plupart des vols en juillet sont déjà tous réservés.

Ces derniers temps, le nombre de touristes étrangers au Vietnam a augmenté rapidement après que le gouvernement vietnamien a supprimé complètement les mesures de prévention de l'épidémie (exemption des tests COVID-19 pour les touristes étrangers et application de l'exemption de visa). En mai, le nombre de touristes étrangers au Vietnam a atteint 172.000 arrivées, soit une augmentation de 12,8 fois par rapport à la même période de l'an dernier et 50.000 de plus qu'en avril.

La République de Corée occupe la première place parmi les pays ayant un grand nombre d'arrivés au Vietnam. Fin avril, 28.600 Sud-Coréens se sont rendus au Vietnam à des fins touristiques, en hausse de 195 % par rapport à la même période de l'an dernier. -VNA