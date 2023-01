Le journaliste et militant américain Victor Navasky. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le journaliste et militant américain Victor Navasky est décédé à New York à l'âge de 90 ans, ont annoncé le 25 janvier les médias américains.

Bruno Navasky, fils du journaliste Victor Navasky, a confirmé que son père était décédé à l'hôpital le 23 janvier, en raison de la vieillesse et d'une pneumonie.

Le célèbre journaliste Victor Saul Navasky est né le 5 juillet 1932 à New York, aux États-Unis. Après avoir été diplômé en droit à l’Université Yale, il est devenu rédacteur au New York Times.

Selon l'activiste anti-guerre Peter Weiss, pendant cette période, Victor Navasky était l'un des participants actifs au mouvement contre l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Ses articles ont été un énorme succès.

Après avoir quitté le New York Times, Victor Navasky est devenu rédacteur, puis rédacteur en chef de The Nation - le plus ancien magazine libéral et de gauche des États-Unis. -VNA