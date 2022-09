Le Docteur associé en sciences historiques Grigory Mikhailovich Lokshin. Photo: VOV





Moscou (VNA) – Le Docteur associé en sciences historiques Grigory Mikhailovich Lokshin, chercheur de premier plan au Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN relevant de l’Institut de la Chine et de l'Asie contemporaines, Académie des sciences de Russie, est décédé le 7 septembre après une longue maladie.



Grigory Mikhailovich Lokshin est né le 1er avril 1938. En 1961, il a été diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Trois ans plus tard, il a défendu avec succès sa thèse de doctorat sur le mouvement de libération nationale au Sud-Vietnam 1954-1964. Pendant la période 1965-1973, en tant que secrétaire général du Comité de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques pour le Vietnam, il a directement participé à l’organisation de nombreux mouvements de solidarité avec le peuple vietnamien. Il a continué ses activités pour la paix pendant les périodes suivantes et ce, à différents postes. Depuis 2007, il a poursuivi ses activités sociales en tant que vice-président de l'Association d'amitié Russie - Vietnam. Il était l'auteur de nombreux articles scientifiques et articles de presse sur le Vietnam, l’Asie du Sud-Est, la Mer Orientale et l’ASEAN…



Avec d'importantes contributions à la diplomatie populaire et aux activités scientifiques, aux relations russo-vietnamiennes, Grigory Mikhailovich Lokshin s’est vu décerner des distinctions honorifiques de l’U.R.S.S et de l’Etat du Vietnam. Plus précisément, il a reçu à deux reprises l’Ordre de l’Amitié de l’Etat du Vietnam.-VNA