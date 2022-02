Hanoi (VNA) – Le 11 janvier 2007, l’OMC a reconnu le Vietnam comme le 150e membre officiel de la plus grande organisation commerciale de la planète. Après 15 ans, l’adhésion à l’OMC a apporté au Vietnam de grandes réalisations et a ouvert de nouvelles possibilités de développement à long terme et durable.

La cérémonie de signature de l'accord d'adhésion à l'OMC avec les États-Unis entre Bhata Karan, représentant adjoint de l'USTR et Luong Van Tu, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, chef de l'équipe de négociation pour adhérer à l'OMC, en présence du vice-Premier ministre Vu Khoan. Photo: baoquocte.vn

L’adhésion à l’OMC a aidé le pays à renforcer sa position sur la scène internationale avec la devise : « le Vietnam est disposé à être un ami et un partenaire fiable des pays du monde entier ». Tous les partenaires avec lesquels le Vietnam devait mener des négociations bilatérales concernant son admission à l’OMC à cette époque sont désormais devenus des partenaires de coopération stratégique ou intégrale dans la coopération économique avec le Vietnam, comme les États-Unis, l’Inde, l’UE, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande...

En 2006, le chiffre d’affaires d’import-export avait été de 39,6 milliards de dollars. En 2021, il était de 668 milliards de dollars, soit 6 fois plus élevé. Le directeur général de l’OMC a évalué le Vietnam comme l’un des 30 pays qui ont réussi leur adhésion à l’OMC. La forte croissance des exportations du Vietnam a fait de ce pays déficitaire, un pays excédentaire ces dernières années. En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, le Vietnam a affiché toujours un excédent commercial de 4 milliards de dollars.

L’adhésion à l’OMC a contribué à attirer des capitaux, des technologies et de l’expertise en gestion dans le pays et les entreprises. Le capital d’investissement étranger jusqu’en 2020 a atteint plus de 384 milliards de dollars. En 2021, malgré les difficultés dues aux impacts de l’épidémie, le Vietnam a toujours attiré 31,2 milliards de dollars d’investissements étrangers et était l’un des 20 pays au monde qui a attiré le plus d’investissements étrangers.

Immédiatement après son adhésion à l’OMC en 2010, bien que l’économie mondiale soit tombée en crise, la croissance du PIB du Vietnam a encore atteint plus de 5%, le Vietnam étant l’un des 20 pays ayant la croissance positive.

Dans la SARL Samsung Electronics Vietnam dans le parc industriel de Yên Binh, province de Thai Nguyên. Photo : VNA

Pendant la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19 qui a eu lieu depuis 2020, le pays a dû fermer la frontière, appliquer la distanciation sociale, le PIB de nombreux pays était négatif, mais le Vietnam est toujours l’un des rares pays qui atteint l’objectif de croissance positive, et reste toujours un endroit attrayant pour les investisseurs internationaux.

Le secteur agricole n’était pas en faillite comme l’avait prévu Oxfarm, mais a continué de croître dans une direction moderne en améliorant la valeur ajoutée. En 2021, de nombreux secteurs économiques ont rencontré des difficultés, mais l’agriculture et l’exportation des produits agricoles ont dépassé la barre des 43 milliards de dollars, ce qui est un signe d’espoir dans l’économie.

Par ailleurs, le nombre d’entreprises n’a pas diminué mais a augmenté, avec plus de 800 000 entreprises et le pays compte plus de milliardaires.

Grâce à l’adhésion de l’OMC, le pays a un nouveau système juridique adapté à l’économie de marché à l’orientation socialiste. Le Vietnam a mis pleinement en œuvre les engagements de transparence des politiques après avoir répondu à 3 316 questions sur la transparence et s’est engagé à rendre publiques toutes les politiques 60 jours avant leur mise en œuvre. Jusqu’à présent, la transparence est entrée dans la vie quotidienne de tout le pays.

L’adhésion à l’OMC a créé non seulement des opportunités immédiates, mais ouvre également de grandes opportunités à long terme pour le pays.

Ces réalisations sont le résultat de plus de 30 ans de renouveau. L’adhésion à l’OMC est une impulsion importante pour changer la situation du pays. – NDEL/VNA