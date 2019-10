Hanoï (VNA) – Placée sous le thème « Hanoï –Ville pour la paix », la 6e édition du Salon du livre de la capitale s’est ouverte le 2 octobre dans la cité impériale de Thang Long.

Il s’agit d’une activité en l’honneur du 65e anniversaire de la libération de Hanoï (10 octobre) et du 20e de son titre "Ville pour la paix" (1999-2019).

Sur environ 200 stands, le 6e Salon du livre de Hanoï réunit quelques organes diplomatiques à Hanoï (ambassades de France, d’Inde…), des Associations des éditeurs d’Asie du Sud-Est, des Philippines, du Myanmar et 14 maisons d’édition japonaises, malaisiennes, indonésiennes et singapouriennes.

Le 6e Salon du livre de Hanoï consacre en outre un espace spécial intitulé « Hanoï – 20e anniversaire du titre +Ville pour la paix+ » à la présentation de livres et documents sur ses mille ans de civilisation ainsi que des tableaux d'enfants vietnamiens et étrangers sur la capitale vietnamienne.

Dans le cadre du salon, sont prévus des tables rondes et rencontres avec des écrivains vietnamiens et étrangers ainsi que d’autres activités artistiques et culturelles, notamment le programme d’exposition « Mémoires d’automne » et un autre intitulé « La cérémonie de lever du drapeau historique » qui évoquera la première cérémonie de salut au drapeau après la libération de Hanoï en 1954.

Le même jour, le service municipal de l’Intérieur et le Centre de préservation des patrimoines de Thang Long-Hanoï ont organisé le vernissage d’une exposition sur les limites administratives de la capitale.

D'anciennes cartes de Hanoï exposées. Photo: VNA



L’exposition présente 88 documents et photos sur les limites administratives de la ville à travers trois périodes : devant la Révolution d’Août 1945, entre 1945-1954 et après 1954.

En 1945, Hanoï occupait environ 150 km2. Entre 1954 et 2010, Hanoi a procédé à quatre ajustements majeurs des frontières administratives en 1961, 1978, 1991 et 2008.

Il y a onze ans, conformément à la Résolution N°15/2008/QH12 de l’Assemblée nationale (XIIe législature), la capitale vietnamienne a incorporé la province limitrophe de Hà Tây, quatre communes du district de Luong Son de la province de Hoà Binh et le district de Mê Linh de la province de Vinh Phuc.

Après ce grand événement, la capitale a connu des changements impressionnants. Elle continue d’être l’une des deux locomotives économiques du pays, avec notamment une croissance annuelle moyenne de 7,41%. En 2017, le PIB de la ville était de 1,9 fois supérieur à celui de 2008. Le revenu par habitant a atteint 3.910 dollars, soit 2,3 fois plus qu'en 2008.

La mise en œuvre du projet d’aménagement municipal a contribué à changer radicalement la physionomie de la capitale. Beaucoup de nouvelles zones urbaines modernes sont sorties de terre: Van Quan, My Dinh, Mô Lao et An Khanh à l’ouest; Viêt Hung et Vinhomes à l’est; Linh Dàm et Gamuda au sud; et Ciputra au nord. Sans compter des agglomérations au bord du 3e périphérique telles Royal City, Times City et Trung Hoà - Nhân Chinh.



De plus, la ville continue de s’intéresser au développement des zones urbaines au nord avec des projets de taille comme le parc Kim Quy et un centre de foire-exposition à Dông Anh.



En ce qui concerne les infrastructures, de nombreux axes routiers et ponts ont été ouverts au trafic. Entre 2008-2018, près de 250 km de routes ont vu le jour. En l’honneur du millénaire de Thang Long - Hanoï, en 2010, l’autoroute Lang - Hoà Lac, les ponts de Thanh Tri et Vinh Tuy ont été mis en service. L’ouverture au trafic du 2e périphérique entre Nhât Tân et Câu Giây, des ponts Nhât Tân et Dông Trù ont contribué activement à la réduction du fléau des embouteillages.

Parallèlement à l’édification de la capitale civilisée et moderne, l’édification de la Nouvelle ruralité est prise en haute considération avec des résultats encourageants, contribuant ainsi à réduire l’écart de développement entre la campagne et le centre urbain. Fin avril 2019, 325 des 386 communes de la capitale, soit 84,2% du total et un dixième de celles du pays, avaient satisfait aux normes de la Nouvelle Ruralité. Ainsi, Hanoï a rempli deux ans avant terme ses objectifs.

Le revenu annuel moyen des habitants locaux est passé de 33 millions de dongs en 2015 à 46,5 millions de dongs en 2018, et devrait atteindre 49 millions de dongs fin 2019. Le taux de foyers démunis a été ramené de 3,65% en 2016 à 1,81% en 2018. -VNA