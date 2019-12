Madrid, 17 décembre (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, qui assiste à la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères (AE) de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe) à Madrid (Espagne), a eu le 16 décembre des rencontres bilatérales avec ses homologues roumain, kazakh, espagnol, irlandais, bulgare.

Les délégués lors de l' ASEM 14 . Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Aurescu, les deux parties se sont réjouies du bon développement des relations bilatérales, notamment depuis la visite du Premier ministre Nguyen Xuân Phuc en avril dernier en Roumanie.

Elles ont estimé que les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays constituent une base importante pour promouvoir la coopération bilatérale. Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a demandé à la Roumanie de continuer de recevoir des travailleurs vietnamiens et de créer des conditions favorables à l’intégration sur son sol de la communauté vietnamienne.

Recevant le ministre kazakh des Affaires étrangères, Tleuberdi Mukhtar, les deux parties ont estimé que les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays se développaient sans cesse et maintenaient des échanges de délégations de tous les échelons.

Les dirigeants ont convenu de continuer la coordination lors des forums régionaux et internationaux, notamment dans le contexte où, en 2020, le Vietnam assume la présidence de l’ASEAN et le Kazakhstan, celle de la conférence de coordination des actions et mesures pour construire la confiance en Asie.

Lors de la rencontre avec la ministre p.i espagnole des AE, Margarita Robles, Pham Binh Minh a salué l’Espagne qui a organisé avec succès la COP25 et le FMM14. La ministre p.i espagnole des AE, Margarita Robles, a remercié le Vietnam d’avoir soutenu et participé activement à ces événements importants.

Sur les relations bilatérales, les deux parties ont convenu que les relations de partenariat stratégique entre le deux pays s'étaient consolidées après dix ans d’établissement (2009-2019) et que les deux pays devaient continuer de maintenir des rencontres politiques, approfondir les relations économiques et commerciales, organiser bientôt la première session du Comité de coopération économique, commerciale et d’investissement, intensifier la coopération sur l’énergie renouvelable, les infrastructures, le tourisme, l’agriculture de haute technologie et l’environnement.

En recevant avec le vice-Premier ministre et ministre irlande des Affaires étrangères Simon Coveney, Pham Binh Minh a hautement apprécié le développement des relations bilatérales. Simon Coveney, pour sa part, a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l’Irlande en Asie du Sud-Est.

Lors de la rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh et son homologue bulgare Ekaterina Zakarieva, les deux parties ont échangé des mesures en vue de promouvoir les relations de coopération dans des domaines allant de la politique, la diplomatie, à l’économie, la culture, l’éducation et au commerce.

Dans le cadre de cet événement, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a eu également des rencontres avec les ministres des AE du Japon, de la République de Corée, de Singapour, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Slovaquie; et avec les secrétaires d’Etat de la Suisse, de la Croatie, et le chef de la délégation danoise. L'occasion d’échanger des mesures concrètes pour dynamiser les relations de coopérationet la coordination lors des forums régionaux et internationaux comme l’ONU, l’ASEM… - VNA