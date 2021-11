Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le maire de Berne, Alec von Graffenried. Photo : VNA



Berne (VNA) – Lors de sa rencontre avec le maire de Berne, Alec von Graffenried, dans la matinée du 27 novembre (heure lcoale), le président Nguyen Xuan Phuc a proposé que les autorités des deux capitales suisse et vietnamienne renforcent leur coopération, notamment dans le domaine de la gestion urbaine.



Le chef de l'État a proposé aux autorités de Berne de coopérer avec 12 localités vietnamiennes ayant des patrimoines culturels reconnus par l'UNESCO, en particulier dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles de ces patrimoines.



Le maire Alec Von Graffenried a souligné que Berne continuera à travailler avec Hanoï pour renforcer leur coopération qui existe depuis de nombreuses années.



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré Schneider-Ammann, ancien président suisse, ancien ministre de l'Economie ; et Philipp Roesler, consul honoraire du Vietnam en Suisse, ancien vice-chancelier et ministre allemand de l’Economie et de la Technologie (2009-2013), ancien président du Parti libéral-démocrate d’Allemagne.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Schneider-Ammann, ancien président suisse. Photo : VNA



Le président Nguyen Xuan Phuc a remercié Schneider-Ammann pour son soutien actif au développement des relations entre le Vietnam et la Suisse. Il a également félicité Philipp Roesler pour sa nomination en tant que premier consul honoraire du Vietnam en Suisse. Il leur a demandé de soutenir l’accélération des négociations et de la signature rapide de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).



Schneider-Ammann et Philipp Roesler ont tous promis de s'efforcer de contribuer à l'accélération des négociations de l'accord de libre-échange et au développement de la coopération économique entre le Vietnam et la Suisse.