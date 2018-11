Entretien entre la délégation du Front de la Patrie du Vietnam et celle de la CCPPC. Photo : VNA



Pékin (VNA) – Poursuivant sa visite d’amitié en Chine, Tran Thanh Man, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a eu mardi 27 novembre à Pékin un entretien avec Wang Yang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).



A cette occasion, Tran Thanh Man a réaffirmé la politique constante du Vietnam d’accorder une grande importance au développement de son partenariat stratégique intégral avec la Chine. Selon lui, il s’agit d’une priorité de la politique extérieure du Vietnam.



Tran Thanh Man s’est déclaré réjoui du développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral Vietnam-Chine, ainsi que de la coopération de plus en plus étroite entre le Front de la Patrie du Vietnam et la CCPPC.



Soulignant le rôle important du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et de la CCPPC dans la vie politique de chaque pays, Tran Thanh Man a affirmé que le renforcement des échanges et de la coopération aiderait les deux parties à mener à bien leurs missions, contribuant à l’application des conceptions communes des dirigeants vietnamiens et chinois ainsi qu’au développement du partenariat stratégique intégral bilatéral.



De son côté, Wang Yang a affirmé être prêt à coopérer avec le Front de la Patrie du Vietnam pour mettre en oeuvre avec succès les conceptions communes des dirigeants des deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de régler de façon satisfaisante les désaccords concernant la question maritime.



Lors de leur entretien, les deux parties ont convenu de demander aux organes compétents de collaborer pour parachever le projet de mémorandum concernant le plan de coopération entre le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la CCPPC pour la période 2019-2024. Elles ont également décidé de collaborer pour préparer un échange d’amitié entre les antennes du Front de la Patrie du Vietnam dans sept provinces frontalières et celles de la CCPPC au Guangxi et au Yunnan, lequel devrait se dérouler en 2019. Les deux parties ont par ailleurs décidé de travailler avec les organes compétents afin d’inscrire les activités de coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam et la CCPPC dans le plan directeur sur les célébrations du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques vietnamo-chinoises en 2020.



Avant cet entretien, Tran Thanh Man a eu une entrevue avec Li Zhanshu, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).



Tran Thanh Man a souligné que le Vietnam soutenait le développement de la Chine et ses contributions actives à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région comme du monde. Il a déclaré que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine était un bien précieux commun des deux nations et devait être consolidée et développée continuellement.



Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a appelé les deux parties à renforcer les directives pour assurer une application rigoureuse des accords et des conceptions communes des dirigeants, notamment dans les problèmes maritimes. Il est également important de prendre des mesures appropriées afin de renforcer la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité, la défense, ainsi que les échanges entre habitants.



Li Zhanshu a souligné que l’intensification de la coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam et la CCPPC comme le parlement chinois contribuerait au développement des relations vietnamo-chinoises. Il a déclaré que l’Assemblée populaire nationale de Chine était prête à coopérer et partager des expériences avec l’Assemblée nationale vietnamienne et le Front de la Patrie du Vietnam. -VNA