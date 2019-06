Abou Dhabi, 19 juin (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite à l'ambassade du Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU) au cours de laquelle elle a demandé au personnel de l'ambassade de donner davantage de conseils au Parti et à l'État sur les mesures spécifiques à renforcer lé relations de coopération entre le Vietnam et les Emirats Arabes Unis.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite à l'ambassade du Vietnam aux Émirats arabes unis. Photo : VNA



Elle s’est réjouie des progrès réalisés au fil des années dans la coopération entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, notant que les Émirats arabes unis sont devenus un des principaux partenaires du Vietnam au Moyen-Orient.



La vice-présidente a informé le personnel de l’ambassade du développement socio-économique et des relations extérieures du pays, notamment du fait que le Vietnam a remporté un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU lors du mandat 2020-2021 avec un nombre de voix élevé.



Elle a également souligné les principaux résultats de la 5e Conférence sur les mesures d’interaction et de renforcement de la confiance en Asie (CICA) ainsi que la participation active du Vietnam à cet événement.



L’ambassadeur du Vietnm aux EAU, Trinh Vinh Quang, a promis que l’ambassade ferait tout son possible pour s’acquitter de toutes les tâches confiées par le Parti et l’État.



Au cours de son séjour aux EAU du 17 au 18 juin, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a eu une séance de travail avec les dirigeants du groupe Nakheel & Limitless, une importante société émiratie appartenant aux EAU et opérant dans les domaines de l'immobilier, des centres de villégiature et du divertissement. Fondée en 2000, la société basée à Dubaï mène des projets dans 87 pays, dont le projet Ha Long Star, d’une valeur de 550 millions de dollars, dans la province de Quang Ninh (Nord Vietnam).



La vice-présidente a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance au partenariat avec les EAU, en particulier dans le domaine économique.



Elle a notamment félicité les Émirats arabes unis et le groupe Nakheel & Limitless pour avoir investi au Vietnam dans de nombreux grands projets d'infrastructure.



Le gouvernement vietnamien se félicite toujours et est disposé à créer des conditions favorables pour que les investisseurs émiratis puissent opérer au Vietnam, a-t-elle déclaré.



La vice-présidente a déclaré qu'Ha Long est l'un des plus beaux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO bénéficiant d'une connexion de transport pratique grâce à l'inauguration de l'aéroport international de Van Don, des ports maritimes et des autoroutes Hanoi-Ha Long et Van Don-Ha Long.



Elle s'est engagée à ce que le gouvernement vietnamien soutienne la mise en œuvre du projet, suggérant que l'entreprise accélère son projet en utilisant en priorité des travailleurs locaux.



Les dirigeants du groupe Nakheel & Limitless ont hautement apprécié le potentiel de développement touristique et agricole du Vietnam, un marché prometteur pour les investisseurs émiratis. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement vietnamien élaborera des politiques préférentielles pour attirer davantage d'investisseurs du Moyen-Orient, tout en envisageant de lancer une ligne aérienne directe reliant le Vietnam et les Émirats arabes unis.



La société appelle à la participation d'investisseurs internationaux pour étendre le projet Ha Long Star, a-t-il noté, invitant le vice-président à assister à la cérémonie d'inauguration du projet prévu pour la fin de cette année.-VNA