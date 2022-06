Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Laos, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, présidente de la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s’est rendue le 1er juin dans la province de Bolykhamxay. Elle a également rendu visite au lycée Xithanaxay dans cette province et à la succursale au Laos de la Banque commerciale par actions pour l'industrie et le commerce du Vietnam.



En rencontrant Kongkeo Xaysongkham, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité provincial du PPRL et gouverneur de Bolykhamxay, Truong Thi Mai a été informée de la situation de la province lao, ainsi que de sa coopération avec des localités vietnamiennes.



Elle a également informé la partie lao de la situation du Vietnam, avant de déclarer apprécier la coopération entre Bolykhamxay et les provinces vietnamiennes de Ha Tinh et Nghe An. Elle a émis le souhait que Bolykhamxay continue de coopérer étroitement avec les localités vietnamiennes, notamment dans la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, l’économie et les échanges entre habitants...



Au lycée Xithanaxay – cadeau de Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai a remis 200 cadeaux aux élèves en difficulté de l’école. A cette occasion, la province de Ha Tinh a offert à Bolykhamxay 10 ordinateurs.



Lors de sa rencontre avec le personnel de la succursale de Vientinbank au Laos, Truong Thi Mai lui a demandé de développer son rôle de “passerelle” entre les investisseurs vietnamiens au Laos et les investisseurs lao au Vietnam, contribuant au développement de la coopération entre les deux pays. -VNA