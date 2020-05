L'ambassadeur du Vietnam en Égypte Tran Thanh Cong (Centre) au séminaire en ligne sur le Président Ho Chi Minh, le 18 mai au Caire. Photo: VNA

Le Caire (VNA) – Un séminaire en ligne sur le Président Ho Chi Minh - héros de la libération nationale du Vietnam et célébrité culturelle mondiale - s'est tenu au Caire le 18 mai, réunissant un certain nombre de diplomates et amis égyptiens et internationaux.

L'événement vise à célébrer le 130e anniversaire de la naissance du père de la nation (19 mai 1890).

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Égypte Tran Thanh Cong a informé les participants de la vie et de la carrière du Président Ho Chi Minh, de ses contributions à la lutte du Vietnam pour la libération nationale et de ses visites en Égypte en 1911 et en 1946.

Le Président a jeté les bases d'une amitié traditionnelle entre les deux pays et les deux peuples, a déclaré le diplomate vietnamien.

L'ancien ambassadeur d'Égypte au Vietnam, Reda El Taify a montré son respect pour Ho Chi Minh dans sa présentation, affirmant que le Président était un symbole des mouvements de libération à travers le monde et l'un des dirigeants les plus influents du monde au XXe siècle.

Le consul honoraire du Vietnam au Liban, Chady Issa, a déclaré que le Président Ho Chi Minh avait consacré sa vie au peuple vietnamien et s'était battu pour l'indépendance et la liberté du pays. Il a souhaité établir de bonnes relations avec les pays, a déclaré Issa.

Un autre ancien ambassadeur d'Égypte au Vietnam, Youssef Boutros, a déclaré qu'il avait un sentiment particulier pour le peuple vietnamien, en particulier le Président Ho Chi Minh, ajoutant que le dirigeant vietnamien avait une amitié étroite avec le président égyptien Gamal-Abdel-Nasser et qu'ils partageaient de nombreuses similitudes et avaient apporté de grandes contributions à leurs nations.

Des documentaires sur le président Ho Chi Minh et son séjour en Égypte ont également été projetés lors de l'événement.

Des diplomates et responsables vietnamiens au Mexique ont déposé une gerbe de fleur au pied du buste du président Ho Chi Minh implanté dans le jardin de l’ambassade du Vietnam. Photo: VNA

Le même jour, des diplomates et des responsables vietnamiens au Mexique ont déposé une gerbe de fleur au pied du buste du Président Ho Chi Minh implanté dans le jardin de l’ambassade du Vietnam.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Hoai Duong a appelé la communauté vietnamienne dans ce pays à continuer à promouvoir la campagne sur l'étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style du Président Ho Chi Minh.

Le parc historique multimédia "La Russie - Mon Histoire", unique en son genre à Moscou, a consacré une espace spécifique pour présenter le Président Ho Chi Minh, le pays et le peuple du Vietnam. -VNA