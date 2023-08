Photo / VNA

Hanoï, 15 août (VNA) - L'activité de questions-réponses est une forme très efficace de contrôle parlementaire, a déclaré le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, lors de la clôture de la session de questions-réponses lors de la 25e session du Comité permanent de l'AN à Hanoï le 15 août.Dans son discours de clôture, Vuong Dinh Hue a déclaré que les questions soulevées lors de la session d'une journée étaient bien préparées et répondaient aux attentes des électeurs.Au cours de la session, le ministre de la Justice Le Thanh Long, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan et d'autres ministres et chefs de département ont répondu aux questions des législateurs et ont donné des explications sur les questions d'intérêt public.Le président Vuong Dinh Hue a affirmé que le Comité permanent de l'AN et les législateurs appréciaient les réponses des membres du Cabinet aux questions et étaient d'accord avec les solutions et les engagements pris lors de l'événement.Il a demandé au gouvernement et aux ministres d'étudier attentivement les avis des législateurs et d'orienter drastiquement la mise en œuvre des solutions adoptées pour résoudre les problèmes en suspens.- VNA