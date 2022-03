Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh préside une réunion en ligne sur des progrès de la mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour la période 2021-2020.





Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a présidé le 17 mars une réunion en ligne pour discuter des progrès de la mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour la période 2021-2020.

Selon le rapport, le Premier ministre a rendu trois décisions approuvant trois programmes nationaux cibles pour la période 2021-2025, notamment : Programme national cible pour le développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques et montagneuses ; le Programme national cible pour la réduction durable de la pauvreté et le Programme national cible pour la Nouvelle ruralité.

Actuellement, les ministères et branches se concentrent sur l'achèvement et la soumission aux autorités compétentes pour la promulgation des documents juridiques pertinents, notamment les documents sur la gestion et l'utilisation des fonds prélevés du budget de l'État, la mise en œuvre, la supervision et l'évaluation des projets.-VNA