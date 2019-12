Le chef de l’arrondissement de Cerro Navia , Mauro Tamayo. Photo : ambassade du Vietnam au Chili

Santiago (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Chili et les autorités de l’arrondissement Cerro Navia ont organisé le 19 décembre une cérémonie pour marquer l’achèvement de la restauration du parc portant le nom du président Ho Chi Minh à Santiago.

S’exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Ngoc Son, a retracé l’histoire du parc, construit en 1969 et souligné la signification de sa restauration justement en 2019 pour saluer la célébration des 50 ans de la mise en œuvre du Testament du Président Ho Chi Minh, des 50 ans de la construction du parc portant son nom à Santiago et aussi du 50e anniversaire de la rencontre historique entre le leader vietnamien et le président chilien Salvador Allende.

Le chef de l’arrondissement de Cerro Navia, Mauro Tamayo, a mis en exergue de l’amitié et la coopération entre le Chili et le Vietnam consolidées au cours de ces 50 dernières années et a indiqué que l’achèvement de la restauration du parc réaffirmait les sentiments entre les deux peuples et ceux des Chiliens vis-à-vis du leader éminent du Vietnam.

A cette occasion, une exposition de photos, avec plus d’une quarantaine de clichés sur la vie du Président Ho Chi Minh, a ouvert ses portes au siège de l’administration de Cerro Navia. Cette expo organisée par l’ambassade du Vietnam au Chili durera jusqu’au 26 décembre. -VNA