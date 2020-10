19" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: https://congthuong.vn/ Le colloque intitulé "Aider les entreprises à accéder aux sources d'investissement pour la reprise de la production dans la période post-COVID-

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh- Ville a coopéré avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour organiser le 30 octobre à Ho Chi Minh-Ville un colloque intitulé "Aider les entreprises à accéder aux sources d'investissement pour la reprise de la production dans la période post-COVID- 19".

Cet événement est destiné à créer les conditions permettant aux entreprises de la région de rechercher des sources de capitaux pour maintenir et stabiliser la production et les affaires dans la période post-COVID-19 et accéder aux fonds d'investissement, aux banques nationales et étrangères.

Lors de la conférence, des experts et des banques ont déclaré que les entreprises pouvaient diversifier les canaux d'accès aux capitaux. Au lieu de se concentrer sur l'emprunt de capitaux auprès des établissements de crédit, les entreprises peuvent rechercher l’accès aux capitaux des fonds d'investissement ou sur des marchés boursiers par l'émission d'obligations et d'actions d'entreprises...

Mme Nguyen Thi Bich Thuy, représentante de l’USAID Vietnam, a déclaré que grâce au projet d’« accélérer la réforme et élever la compétence de connexion des PME » financé l’USAID (USAID linkSME), l'USAID a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Vietnam et des organisations de soutien aux entreprises pour aider les entreprises vietnamiennes à rétablir leur production et leurs affaires pendant et après le COVID-19.

L’USAID LinkSME fournira une assistance technique directe pour améliorer l'accès au financement des entreprises en partageant leurs connaissances financières, et promouvoir des investissements étrangers au Vietnam ", a-t-elle déclaré. -VNA