Mme Nguyen Thi Binh, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam (1969 - 1975), lors de la signature des Accords de Paris. Photo: Archives/VNA

Washington D.C (VNA) - Au début des années 1970, la plupart des Américains, y compris de nombreux militaires et anciens combattants, pensaient que la guerre au Vietnam était une erreur et que les États-Unis devaient négocier un accord de paix, a déclaré le Dr Andrew Wells-Dang, expert senior sur le Vietnam à l'Institut américain pour la paix (USIP), lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion des 50 ans de la signature des Accords de Paris de 1973.

L’expert a rappelé que les négociations de paix pour la signature des Accords de Paris avaient duré plus de quatre ans. Au cours de cette période, des milliers d'Américains et des dizaines de milliers de Vietnamiens avaient perdu la vie.

Bien que les Accords de Paris n'aient pas complètement mis fin au conflit en Indochine, leur importance primordiale fut de réduire les tueries et les destructions au Vietnam, a-t-il souligné.

Cérémonie de signature des Accords de Paris, le 27 janvier 1973, à Paris, en France. Photo: VNA

Soulignant l'importance des Accords de Paris, Andrew Wells-Dang a déclaré qu'après la fin de la guerre, les États-Unis et le Vietnam avaient convenu de rétablir les relations diplomatiques et de coopérer dans de nombreux domaines, à la fois entre les deux gouvernements et entre les deux peuples. Cette collaboration comprenait un soutien des États-Unis pour surmonter les conséquences laissées par la guerre telles que les mines terrestres, l'agent orange/dioxine, qui furent d'ailleurs mentionnées dans les Accords de Paris.

Cette année, les deux pays célébreront le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat intégral. Selon le Dr Andrew Wells-Dang, ce partenariat montre que la paix entre les deux pays est possible.

Cette paix réelle aurait été possible dès 1973, mais en réalité les deux pays ont dû parcourir un long chemin pour y parvenir, a-t-il déclaré, ajoutant que les Accords de Paris furent une étape importante vers une solution politique après la guerre au Vietnam.-VNA