Ainsi, à 11h00 le 6 avril, les corps des quatre des cinq victimes ont été trouvés.

Les forces fonctionnelles de la province de Quang Ninh (Nord) continuent de mobiliser des véhicules et des ressources humaines pour rechercher d'urgence la dernière victime disparue.

Le même jour, les dirigeants de la ville de Hai Phong a ordonné des forces fonctionnelles du district de Cat Hai et des unités concernés de participer au travail de recherche et de sauvetage sur place. Le Commandement de la région 1 des Garde-côtes, pour sa part, a envoyé trois navires à coopérer avec les forces des provinces de Quang Ninh et Hai Phong et d'autres unités pour accélérer le travail de recherche et de sauvetage.