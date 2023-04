Les forces fonctionnelles accélèrent le travail de recherche et de sauvetage. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang vient de signer la dépêche officielle n°221/CD-TTg du 5 avril 2023 du Premier ministre concernant l'accident de l'hélicoptère Bell 505 dans la zone maritime bordant la commune de Gia Luan, district de Cat Hai, ville de Hai Phong (Nord).

La dépêche officielle adressée au Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage ; aux ministres de la Défense, de la Sécurité publique, des Transports et aux président des Comités populaires des provinces de Hai Phong et de Quang Ninh.

Dans la dépêche, le Premier ministre demande au ministère de la Défense de coordonner avec le ministère de la Sécurité publique et des ministères, agences et localités concernés pour accélérer la recherche et le sauvetage.

Une victime a été trouvée. Photo : VNA



Auparavant, dans la soirée du 5 avril, le Département de la police de la circulation a envoyé deux missions de travail composant de 21 officiers et soldats et trois grands navires pour participer au travail de recherche et de sauvetage. A 23h30 le soir du 5 avril, les forces fonctionnelles ont récupéré les corps de trois victimes, dont le colonel Chu Quang Minh ayant piloté l’hélicoptère en accident.

A présent, de plus de 200 personnes et de plus de 30 véhicules de la province de Quang Ninh et d’autre localités et unités sont mobilisés pour le travail de recherche et de sauvetage.

L’hélicoptère Bell-505, immatriculé VN-8650 de la Compagnie d'hélicoptères du Nord relevant de la Compagnie générale d’hélicoptères du Vietnam (Corps d'armée 18), a perdu le contact à 17h15 du 5 avril après avoir décollé à 16h56 en transportant à son bord quatre touristes vietnamiens pour une visite sur la baie d'Ha Long d'en haut. -VNA