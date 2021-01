Des sacs mortuaires contenant les corps des victimes de l'accident du Boeing 737-500 de Sriwijaya Air ont été transférés au Port international de conteneurs de Jakarta, en Indonésie, le 10 janvier 2021. Photo: Xinhua / VNA

Jakarta (VNA) - Le Indonesia Financial Group (IFG) est prêt à soutenir et à indemniser les passagers aériens lors d'un crash d'un Boeing en Indonésie avec 62 personnes à bord le 9 janvier, a déclaré le 10 janvier Robertus Billitea, directeur de l'IFG et de l'Organisation d'assurance et de garantie des entreprises publiques d'Indonésie.

Le responsable de l'IFG a déclaré que son groupe était prêt à fournir une aide dans les travaux liés à cet accident par l'intermédiaire de sa filiale PT Jasa Rahaja. L'IFG suit également l'évolution des vastes opérations de recherches.

PT Jasa Raharja attendra une déclaration officielle du gouvernement avant d'offrir une compensation aux familles des victimes.

À la nouvelle de cet accident, le 10 janvier, le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message de condoléances à son homologue indonésien Joko Widodo.

Le même jour, le ministre malaisien des affaires étrangères, Hishamuddin Hussein, a également exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple indonésiens.

Un appareil de Sriwijaya Air, un Boeing 737-500 reliant Djakarta à Pontianaksur l’île de Bornéo, "a perdu le contact" peu après 14h30 (heure locale) le 9 janvier, selon le porte-parole du ministère indonésien des Transports, Adita Irawati. -VNA