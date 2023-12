Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - L'économie numérique du Vietnam continue de croître rapidement, à un taux d'environ 20 %, soit trois fois plus que la croissance du PIB national, a-t-on appris de la 7e réunion du Comité national pour la transformation numérique , tenue le 28 décembre à Hanoï sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh.Toutefois, ce taux de croissance devrait ralentir ces prochaines années. Le ministère de l'Information et de la Communication a identifié l'économie numérique comme un nouveau secteur prometteur pouvant atteindre 20 % de croissance annuelle d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030. Le Vietnam compte cinq industries et secteurs potentiels que sont l'agriculture, le tourisme, le textile, la logistique, l’industrie de transformation et de fabrication.Selon le rapport sur les résultats de la transformation numérique nationale en 2023, le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Huy Dung a annoncé que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle avait classé en 2023 le Vietnam au 46e rang en termes d'indice d'innovation, en hausse de deux places par rapport à 2022, se maintenant continuellement depuis 2018 dans le groupe des 50 principaux pays dans ce domaine.En 2022-2023, selon le rapport annuel e-Connomy SEA sur l'économie numérique publié par Google, Temasek, Bain & Company, le Vietnam est le pays affichant le taux de croissance de l’économie numérique le plus rapide en Asie du Sud-Est, et il gardera cette position jusqu'en 2025.En cause, la réforme des procédures administratives et l'amélioration de l'environnement de l’investissement et des affaires ont été accélérées. En 2023, les ministères et secteurs ont réduit et simplifié 528 des 1 086 procédures administratives (environ 49%) dans le cadre de 19 résolutions gouvernementales sur la simplification des procédures administratives et des documents citoyens.Concernant la mise en œuvre de l'Année nationale des données numériques, le vice-ministre Nguyen Huy Dung a fait savoir que les organes de l'État avaient mis en service et exploité sept bases de données nationales. Le Vietnam compte actuellement 13 entreprises fournissant des services de centres de données, 45 centres de données avec un total de près de 28 000 racks (utilisés pour placer les serveurs et les équipements du réseau). L'année 2023 a été marquée par la naissance de deux autres centres de données à grande échelle.Le Vietnam compte actuellement 1,5 million de travailleurs dans le domaine des technologies de l’information et du numérique. Le pays compte également 168 universités et 520 écoles professionnelles dispensant une formation en la matière.Le programme et la stratégie nationaux de transformation numérique ont identifié le déploiement de plateformes numériques comme la solution pour accélérer la transformation numérique nationale.Ainsi, le ministère de l'Information et de la Communication a publié un programme visant à développer et promouvoir 38 plateformes numériques nationales, avec huit pour le gouvernement numérique, 12 pour l'économie numérique, 11 pour la société numérique, 7 plateformes multi-objectifs. Chaque plateforme numérique est sous la houlette d'un ministère ou d'un secteur. -VNA