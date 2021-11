Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Dans une interview accordée à l’Agence vietnamenne d’Information, le Dr. Nguyen Duc Tung, secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'agriculture numérique, a souligné qu'il est nécessaire d'avoir les politiques les plus appropriées pour promouvoir la transformation numérique dans l'agriculture.



Selon lui, les ressources humaines sont également l'une des questions clés, suivies par les fondements technologiques et les prévisions de marché.



Pour transformer l'économie en général, dont l’agriculture, il faut d'abord commencer par transformer l'esprit des dirigeants, a-t-il souligné.



Nguyen Duc Tung a également indiqué les difficultés rencontrées par le secteur agricole dans la transformation numérique, telles que faible gestion des données, vieillissement rapide des travailleurs agricoles, manque de politiques attrayantes pour encourager les jeunes travailleurs à embrasser une carrière dans l'agriculture.

Nguyen Duc Tung, secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'agriculture numérique. Photo : nongsanviet.nongnghiep.vn





Le secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'agriculture numérique a déclaré souhaiter des politiques plus attractives pour les ressources humaines. Selon lui, il y a déjà plusieurs politiques attractives, mais lorsqu'elles sont mises en pratique, il existe toujours des obstacles administratifs.



De plus, le plan de développement du secteur doit être amélioré car de nombreuses politiques se chevauchent, ce qui complique la tâche des entreprises désireuses d’investir dans l’agriculture. Le plan de développement agricole doit être précis et clair, et prévoir les préparatifs en matière de personnel, a-t-il ajouté. -VNA