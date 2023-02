Photo d'illustration : VNA



Ca Mau (VNA) - Le Commandement des Garde-côtes de la région 4 coopère étroitement avec les provinces de Kien Giang, Ca Mau, Soc Trang (delta du Mékong)..., et les agences de presse du niveau central comme local pour accroître les connaissances des pêcheurs sur les bases juridiques et historiques affirmant la souveraineté du Vietnam dans ses eaux territoriales.

Il prévoit que la situation mondiale et régionale en 2023 connaîtra des évolutions rapides et imprévisibles. Le pays devra faire face à de nombreux défis et difficultés, dont des catastrophes naturelles, la pollution de l'environnement, des épidémies...

Le colonel Nguyen Van Dung, commissaire politique du commandement des Garde-côtes de la région 4, a suggéré que les journaux et les radios locaux consacrent une rubrique d'informations sur la situation de la mer et des îles, la Loi sur les Garde-côtes et leurs activités.

Le Commandement des Garde-côtes de la région 4 s’oriente vers la sensibilisation sur les lignes directives, les préconisations, les politiques, les points de vue et les documents juridiques du Parti et de l'État sur la mer et les îles ; sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Loi nationale sur la mer de 2012 , l’Accord sur les eaux historiques Vietnam-Cambodge, l’Accord sur la délimitation des frontières maritimes Vietnam-Thaïlande, et Vietnam-Malaisie.

En 2022, le Commandement des Garde-côtes de la région 4 a efficacement lutté contre les violations du droit de la mer, a découvert et traité des affaires illégales de commerce et de transport de pétrole DO. Il a diffusé et expliqué la Loi sur les Garde-côtes vietnamiens à des milliers de personnes, distribué aux pêcheurs des milliers de brochures et drapeaux nationaux. Il a également organisé avec succès le programme de mobilisation de masse intitulé « Les Garde-côtes accompagnent les pêcheurs » dans 9 communes de 8 arrondissements et villes des provinces de Kien Giang, Ca Mau et Soc Trang. -VNA