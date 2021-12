L'ensemble de monuments de Huê a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel mondial en 1993. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a validé le 2 décembre le Programme de numérisation du patrimoine culturel vietnamien pour la période 2021-2030.

Ce programme vise à construire une base unifiée des données nationales qui sera intégrée au gouvernement électronique et au système numérisé du savoir vietnamien et à accélérer la transformation numérique et à assurer la connexion des données numériques nationales sur le patrimoine culturel.

Pour la période 2021-2030, le programme a pour objectif de numériser et d’appliquer sur les plateformes numériques, les données sur 100 % des patrimoines culturels matériels, immatériels et documentaires reconnus par l'UNESCO, 100 % des sites nationaux spéciaux, 100 % des trésors et sites nationaux dans la liste du patrimoine culturel immatériel national.

En outre, 100% du personnel en activité dans le secteur du patrimoine culturel seront formés et améliorés en matière de connaissances et de compétences sur la transformation numérique. -VNA