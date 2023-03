Chantier de construction du projet de pont My Thuan 2. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Bénéficiant de forts investissements de l'État, de nombreux ponts ont été et seront construits, aidant le delta du Mékong à compléter prochainement ses infrastructures de transport pour son essor socioéconomique.

Pour relier les deux rives du fleuve Tiên, le projet de construction du pont Rach Miêu 2, d'une longueur totale de 17,5 km, avec quatre voies, est en phase de compensation pour la libération du terrain. Représentant d'un investissement total de plus de 5.175 milliards de dongs (21,92 milliards de dollars), ce projet devra s'achever en 2025.

Toujours sur la rivière Tiên, le projet de pont My Thuân 2 est en cours de construction urgente, reliant les provinces de Tiên Giang et Vinh Long. D'une longueur totale de plus de 6 km, ce projet nécessitera un investissement de plus de 5.003 milliards de dongs tirés des caisses de l'État. Sa mise en service est prévue en décembre 2023.

En outre, le ministère des Transports vient d'approuver le projet de pont Dai Ngai sur l'autoroute 60, au-dessus de la rivière Hâu, reliant les provinces de Trà Vinh et Soc Trang, d'un investissement total de près de 8.000 milliards de dongs, qui devrait être achevé en 2026.

De nombreux autres projets de ponts sont également activement proposés et mis en œuvre par les localités tels que le pont Ô Môn sur la rivière Hâu reliant la ville de Cân Tho à la province de Dông Thap, le pont Dinh Khao sur l'autoroute 57 au-dessus de la rivière Cô Chiên, etc.

Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, le budget de l'État prévu pour soutenir les projets d'infrastructures dans le delta du Mékong pour la période 2021-2025 devrait atteindre environ 320.000 milliards de dongs, soit une augmentation de 23,3 % par rapport à la période 2016-2020. -VNA