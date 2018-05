Photo de familles d'aritstes vietnamiens et birmans. Photo: VNA

Yangon (VNA) - Un programme d'échange culturel Vietnam-Myanmar intitulé «Honorer les activités culturelles et d’intégration internationale » a été récemment organisé au théâtre national du Myanmar par l’ambassade du Vietnam et le ministre birman de la Culture et des Affaires religieuses, entre autres.

Cet événement, qui visait la célébration des 43 ans d’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Myanmar, a attiré environ 2.000 artistes vietnamiens et birmans et réuni des résidents vietnamiens au Myanmar, des représentants des pays comme le Brunei, le Cambodge, le Danemark, d’Indonésie, du Laos, de Malaisie, de Russie…

S’exprimant à cette occasion, le ministre birman de la Culture et des Affaires religieuses, Aung Ko, a estimé que c’était un succès de la diplomatie culturelle entre les deux pays et a témoigné de l’esprit d’intégration entre les pays membres de l’ASEAN, contribuant de ce fait à resserrer les relations entre les peuples et renforcer la compréhension mutuelle.

L’ambassadeur vietnamien Luan Thuy Duong a souligné que les échanges culturels constituaient les efforts des deux pays dans la promotion de la coopération et de l’échange entre les deux peuples, et ce afin d’approfondir le partenariat de coopération intégrale et de mettre en œuvre le Programme de coopération culturelle Vietnam-Myanmar pour la période 2017-2020.

Les artistes ont offert aux spectateurs des numéros typiques des deux pays, notamment la danse d’éventails des artistes birmans sur fond de musique vietnamienne et la représentation mixte d'une chanson traditionnelle du Myanmar par des artistes vietnamiens et birmans. -VNA