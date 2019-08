Hanoï (VNA) – Un échange de vue scientifique international ayant pour thème «Coopération internationale de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh : réalisations et orientations de développement » a eu lieu le 14 août à Hanoï.

L’événement a attiré une centaine de dirigeants, de cadres, des experts de l’académie; de représentants de ministères et secteurs; d’ambassadeurs et de représentants diplomatiques d’une trentaine d’ambassades et d’organisation internationales à Hanoï.

Les discussions ont porté sur la coopération internationale actuelle de l’académie, la position de l’académie, la coopération internationale et l’amélioration de la capacité d’étude scientifique, la qualité de formation de l’académie, la coopération Vietnam-Laos dans la formation de cadres…

Dans son intervention, l’ambassadeur laotien Thongsavanh Phomvihane a estimé la coopération efficace entre les deux pays, notamment dans la formation de cadres. Actuellement, environ 14.000 cadres laotiens étudient au Vietnam. Ces cinq dernières années, près de 500 cadres laotiens ont annuellement été formées à l’académie vietnamienne.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Russie au Vietnam, Vadim Bublikov, a précisé que l’éducation scientifique était le secteur traditionnel de la coopération Vietnam-Russie. Environ 30.000 Vietnamiens ont été formés en Russie et contribuent activement au développement du Vietnam. Depuis 2018, l’académie vietnamienne met en œuvre des programmes de coopération avec l’Académie des sciences de Russie.

L’académie établit les relations de partenariat avec 200 partenaires étrangers et plus de 60 pays. La coopération internationale a contribué pour une part importante au renouvellement du programme de coopération, de la méthode de gestion et de formation, à l’amélioration de la capacité des cadres dans le contexte d’intégration. -VNA